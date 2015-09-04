"صحافة المواطن".. فاتورة الغاز لمستهلك فى نجع حمادى بـ463 جنيه

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ وصفى نحاسى شكوى من ارتفاع فاتورة الغاز مع قلة استهلاكه، موضحا أنه سدد 463 جنيها عن شهر أغسطس، مضيفا أنه يقيم بشارع عمر ابن الخطاب بنجع حمادى بقنا، وانه يستخدم بوتاجاز وسخان فقط.

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