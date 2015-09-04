فتح تحويلات تقليل الاغتراب الجامعى3 أيام بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إن الوزارة ستفتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة لمدة 3 أيام عقب إعلان نتيجة المرحلة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قررت فتح الموقع لاستقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة اعتبارا من السبت المقبل وحتى الاثنين 7 سبتمبر الجارى، مع العلم بأن الموقع سيكون مفتوحا لتسجيل الرغبات على مدار اليوم خلال الفترة المحددة، كما يمكن لهؤلاء الطلاب تسجيل رغباتهم عن طريق معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة طوال أيام المرحلة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وأوضحت الوزارة عددا من التوجيهات للطلاب، أولها فى حالة وجود أى استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أى موقع من القاهرة أو المحافظات، وأنه يتم قبول هؤلاء الطلاب بالكليات والمعاهد طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى، وعلى الطلاب مراعاة ذلك عند تسجيل رغباتهم، ويتم السماح بقبول رغبات الطلاب المتخلفين عن تقديم رغباتهم من الطلاب الذين تقع درجاتهم ضمن المراحل السابقة الأولى والثانية أو الثالثة.