إسرائيل تفرج عن مجدى أبو الهيجاء القيادى بحركة حماس

أفرجت السلطات الإسرائيلية الخميس عن مجدى أبو الهيجاء الذى قدم باعتباره قياديا فى حركة حماس وكانت اعتقلته قبل ثلاثة أيام فى عملية بمخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية.

وكان تم اعتقال أبو الهيجاء فى عملية للجيش الإسرائيلى فى مخيم جنين لللآجئين ليل الإثنين إلى الثلاثاء، وتم تدمير منزله من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلى ما ادى إلى مواجهات عنيفة مع فلسطينى المخيم.

وقال مسئولون فلسطينيون إن أبو الهيجاء نقل إلى جنين حيث استقبله أقاربه.

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