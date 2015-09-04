طيران التحالف يجدد غاراته على مواقع للحوثيين وقوات صالح بصنعاء

جدد طيران التحالف العربى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، غارته على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن الغارات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية ومقر الفرقة الاولى مدرع سابقا ومعسكر الصيانة إلى جانب المعهد التقنى فى حى ذهبان.

وبحسب المصادر، فإن دوى انفجارات عنيفة هزت تلك المواقع وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع منها بكثافة، فى حين لم يعرف ما إن خلفت تلك الغارات خسائر مادية وبشرية ام لا.

ولا يزال طيران التحالف الذى تقوده السعودية يحلق فى أجواء العاصمة بكثافة، دون إطلاق المضادات الارضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.