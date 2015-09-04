بالأسماء.. 17 مرشحا محتملا يتقدمون للانتخابات بشمال سيناء

تقدم 17 مرشحا محتملا للانتخابات البرلمانية من مختلف الدوائر الانتخابية بشمال سيناء بأوراق ترشحهم للجنة المختصة بتلقى أوراق الترشح بمجمع محاكم شمال سيناء.

ومن بين المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات البرلمان هم فى الدائرة الأولى العريش: يحيى حسين عثمان مستقل فردى، ومسعد صالح محمد مستقل فردى، ومحمد صباح محمد سليمان فردى مستقل، ومصطفى عثمان محمد فردى عن حزب النور.

والدائرة الثانية التى تضم رفح والشيخ زويد: صالح سلامة حسين رياش فردى مستقل، وإبراهيم محمد ابراهيم محمد فردى مستقل، وعماد الدين فهمى مصطفى عن حزب الوفد.

والدائرة الثالثة بئر العبد: عبد العال على أبو السعود فردى مستقل، وَعَبَد المقصود محمد سلامة فردى مستقل، وسليمان محمد سعيد فردى مستقل، وفرج عطية موسى صباح فردى مستقل، وحسن محمد حسن خضر عن حزب الإصلاح والتنمية، وسامى سليمان جمعة عن حزب الموتمر فردى، ورمضان سليمان موسى فردى مستقل.

والدائرة الرابعة التى استحدثت مؤخرا عن مناطق وسط سيناء لم يتقدم أى مرشح.

وفى اليوم الثالث تقدم 3 مرشحين بأوراق ترشحهم ليصل إجمالى من تقدم للترشح حتى الآن 17 مرشحا محتملا.