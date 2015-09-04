الدعوة السلفية بالإسكندرية تنظم اليوم معرضاً للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة

تنظم الدعوة السلفية بالإسكندرية، اليوم بعد صلاة الجمعة، معرضاً لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لأهالى منطقة حجر النواتية بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى الأحد 6 سبتمبر.

ونشرت الدعوة السلفية إعلاناً يحمل عنوان "نظراً لاقتراب المدارس وتخفيضاً على أولياء الأمور قررت الدعوة السلفية بحجر النواتية إقامة ثلاثة أسواق خيرية لمستلزمات المدارس بأسعار لا تقبل المنافسة".

يذكر أن الدعوة السلفية وحزب النور يكثفان نشاطهما فى الفترة المقبلة نظراً لاقتراب موعد الانتخابات البرلمانية فى محاولة لإرضاء الشارع السكندرى ومحاولة تغيير بعض المفاهيم التى انتشرت الفترة الأخيرة.