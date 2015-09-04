"القليوبية" تنظم الثلاثاء ملتقى توظيف الشباب بمشاركة رجال الأعمال

تنظم محافظة القليوبية، يوم الثلاثاء المقبل، ملتقى لتوظيف وتشغيل الشباب من الجنسين فى جميع التخصصات، وذلك تحت رعاية المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وذلك بحديقة "عفلة" بالقناطر الخيرية.

وفى هذا السياق، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن هذا الملتقى سوف يشهد حضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات بهدف توفير فرص عمل للشباب، وهذا حرصًا من محافظة القليوبية على محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل جادة للشباب.