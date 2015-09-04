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بدء توقيع الكشف الطبى على الطلبة المستجدين بجامعة المنصورة الأحد

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بدء توقيع الكشف الطبى على الطلبة المستجدين بجامعة المنصورة الأحد بدء توقيع الكشف الطبى على الطلبة المستجدين بجامعة المنصورة الأحد
صرح الدكتور خالد المهدى مدير عام الشئون الطبية بجامعة المنصورة، أن الكشف الطبى على الطلاب المستجدين والمرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة هذا العام سيبدأ يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر ويستمر لمدة شهر.

ومن جانبه أكد الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الكشف يستمر لمدة شهر ينتهى فى 5 أكتوبر القادم، وذلك بمقر العيادة الشاملة بكل كلية، وسوف تحدد كل كلية الأعداد التى سيتم توقيع الكشف الطبى عليها يومياً، يستثنى من ذلك فرعى كلية التربية النوعية بمنية النصر وميت غمر، حيث سيتم توقيع الكشف الطبى على طلابهما بمقر كلية التربية النوعية بالمنصورة.

ويتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة اعتبارا من 6 أكتوبر القادم ولمدة شهر.

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