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اليوم.."حماة الوطن" ينظم قافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة بالمنيا

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اليوم.."حماة الوطن" ينظم قافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة بالمنيا اليوم.."حماة الوطن" ينظم قافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة بالمنيا
أعلن حزب حماة الوطن عن تنظيم قافلة طبية اليوم فى عدد من التخصصات بالمجان للمرضى من أهالى دائرة بندر المنيا.

أمين عام الحزب بالمنيا المهندس سعيد فؤاد أبو الليل أعلن فى البيان الذى تم توزيعه على المواطنين من أهالى الدائرة أن القافلة تضم تخصصات باطنة وأطفال وعظام وأنف وأذن وحنجرة، مضيفا أن القافلة ستكون داخل المقر الانتخابى لأمين الحزب يذكر أن أبو الليل مرشح الحزب عن دائرة بندر المنيا.
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