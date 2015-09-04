أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تصفيات أوروبا بالفيديو - بيل يضع ويلز على أعتاب كتابة التاريخ.. وبلجيكا تقلب طاولة البوسنة

Google+ Print
تصفيات أوروبا بالفيديو - بيل يضع ويلز على أعتاب كتابة التاريخ.. وبلجيكا تقلب طاولة البوسنة تصفيات أوروبا بالفيديو - بيل يضع ويلز على أعتاب كتابة التاريخ.. وبلجيكا تقلب طاولة البوسنة

(إفي): قاد جناح ريال مدريد جاريث بيل الويلزي للفوز على قبرص بهدف نظيف ليواصل فريقه التحليق في صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016".

جاء هدف المباراة قبل ثماني دقائق من نهايتها ليرفع المنتخب الويلزي رصيده إلى 17 نقطة متقدما بثلاث نقاط على نظيره البلجيكي الذي اكتسح البوسنة 3-1.

شاهد الهدف

وفي لقاء أخر فاز منتخب بلجيكا 3-1 أمام البوسنة.

وتقدم المنتخب البوسني عن طريق مهاجم روما ادين دجيكو بعد مرور 15 دقيقة، لكن مروان فلايني تمكن من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض (ق 23) قبل أن يضيف كيفين دي براون وادين هازارد هدفي الفوز (ق44 و78).

وتجمد رصيد المنتخب البوسني عند ثماني نقاط في المركز الخامس متأخرا بنقطة واحده عن قبرص، الرابعة. بينما وصل منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

كما صعدت إسرائيل إلى المركز الثالث في المجموعة بجمعها 12 نقطة بعد بفوزها الكاسح 4-0 على اندورا التي تقبع في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»