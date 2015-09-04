5 إطلالات ملكية في افتتاح مهرجان البندقية السينمائي

بدأ ليلة البارحة مهرجان البندقية السينمائي الذي يعد أحد أكبر وأهم المهرجانات العالمية خلال العام، وقد كانت ليلته الأولى مرصعة بأجمل إطلالات النجمات، اخترنا منها 5 إطلالات ملكية لتستوحي منها ما يتناسب مع ستايلك في السهرات.

اليزابيث بانكس Elisabeth Banks بفستان من Dolce & Gabbana

تألقت اليزابيث باللون الأبيض، واختارت تصميمًا أنثويًّا ناعمًا من Dolce & Gabbana بتفاصيل ناعمة تزين الظهر بطريقة جميلة .

دايان كروغر Diane Kruger بفستان من Prada

كانت دايان كروغر ملكة السجادة الحمراء في هذه الليلة حيث تألقت بتصميم رائع من Prada يميزه لونه الفضي الناعم ورداءه الطويل في الخلف، فكانت إطلالاتها هذه أحد أجمل إطلالاتها على الإطلاق .

اليزا سيدناوي Elisa Sednaoui بفستان من Armani Privé

اختارت العارضة اليزا ذات الأصول المصرية فستانًا فضيًّا ناعمًا للغاية من مجموعة Armani Privé للأزياء الراقية، داعب هذا التصميم قوامها الرشيق وأظهرها بأجمل صورة.

باز فيغا Paz Vega بتصميم أنيق من Ralph & Russo

زين تصميم Ralph & Russo إطلالة الممثلة الأنيقة باز فيغا فأعطاها لمسةً من الأنوثة والفخامة في الوقت نفسه وهذا ما جعلها من أجمل الإطلالات في هذه الليلة .

فياميتا سيكوغنا Fiammetta Cicogna بفستان Alberta Ferretti

في هذه الإطلالة ظهر أحد تصاميم Alberta Ferretti من مجموعتها المحدودة للأزياء الراقية وقد كانت إطلالةً أنيقةً ومميزةً بجميع المقاييس .

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من اليوم الأول في مهرجان البندقية السينمائي.