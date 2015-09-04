كيف تقيمين إطلالات مريم حسين على الانستقرام؟

تتمتع الممثلة المغربية الشابة مريم حسين بشعبية واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تشارك متبعيها البالغ عددهم 1.4 مليون على الانستقرام بإطلالاتها اليومية دائمًا، فما تقييمك لإطلالاتها؟

تبدع مريم حسين في تنسيق الإطلالات اليومية، فتظهر دائمًا بإطلالات أنثوية ناعمة، وتختار التنانير الضيقة والبنطلونات الملونة مع القمصان الناعمة، ولكنها تضع الإكسسوارات على رأس قائمة أولوياتها فتنقل إطلالاتها من عادية لغاية في الأناقة . وقد تفننت مريم حسين في اختيار النظارات الشمسية بين نظارات ديور و دولشي اند غابانا Dior و Dolce & Gabbana ، وظهرت بمختلف القبعات خلال سفرها إلى باريس وميلانو خلال الشهور الماضية، وفي إحدى إطلالاتها اختارت مريم حسين إطلالةً باريسيةً رائعةً بالتوربان الملون.

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ولكن يبدو أنّ الأحذية هي الإضافة المفضلة لإطلالاتها، فشاهدناها متألقةً بتصاميم متنوعة ومختلفة من الأحذية التي تحمل أسماء أشهر المصممين العالميين، كما تطلق مريم حسين على نفسها لقب "كوين مريوم" وبناء على هذا اللقب تحرص في إطلالاتها في السهرات على أن ترتدي تاجًا براقًا لتكمل به إطلالاتها في السهرات، ولكن إطلالاتها الأجمل في السهرات هي التي تظهر بها بالقفطان المغربي فتكون متألقةً وأنيقةً.

على الرغم من أنّ الممثلة والمذيعة مريم حسين قد واجهت انتقادات لاذعة فيما يخص إطلالاتها في السابق إلا أننا شاهدنا تطوراً ملحوظًا في صور إطلالاتها هذه العام، فهل استعانت مريم بستايلست خبير في هذا المجال، أم أنها خففت من المبالغة والبريق في إطلالاتها فقط؟

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