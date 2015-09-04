للرجل: أجمل 25 معطفاً للشتاء القادم

أكثر ما يميز أناقة الرجل اختياراته من الملابس وكيفية تنسيقها مع بعضها البعض. وفي فصل الشتاء، أكثر ما يبرُز من إطلالات الرجل هو المعطف الذي يرتديه فوق ملابسه الثقيلة أو بدلاته الرسمية. لذلك، فإن اختيار المعطف المناسب والذي يجمع بين الراحة، الدفء، العصرية والأناقة مهمة ليست بسهلة وتتطلب ذوقاً رفيعاً. ولهذا، قمنا اليوم بانتقاء أجمل 25 معطفاً من مجموعات الشتاء القادم لنُسهّل عليك المهمة.

ومما لاحظناه أن المعاطف التي يصل طولها حد الركبة أو تحت الركبة بقليل هي الموضة لشتاء 2015-2016، وبشكل خاص، تلك المصنوعة من الجوخ الثقيل وذات القصّات الكلاسيكية في الغالب، سواء كانت بصفين من الأزرار أو بصف واحد في المنتصف، كما جاء بعضها بحزام يُربط على الخصر وبعضها الآخر بياقة فاخرة من الفرو بنفس لون المعطف أحياناً أو بلون مُغاير أحياناً أخرى.

وأبرز الألوان التي لاحظناها على المعاطف الألوان الترابية كالبيج، البني، أو الزيتي، كما الألوان الحيادية الكلاسيكية كالأسود، الكحلي والرمادي، وفي بعض الأحيان، ألوان اتسمت بالجرأة كالأصفر الكمّوني أو الأحمر العنّابي.

أما أجمل التصاميم فقد رأيناها لدى كل من: "فيرساتشي" Versace، "بالنسياغا" Balenciaga، "بالي" Bally، "بربري برورسوم" Burberry Prorsum"، "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "ديور هوم" Dior Homme،"فيندي" Fendi، "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli، "رالف لورين" Ralph Lauren، "فالنتينو" Valentino، Bottega Veneta"بوتيغا فينيتا"، وغيرهم.

شاهد خياراتنا لأجمل 25 معطفاً رائعاً من مجموعات خريف وشتاء 2015-2016 وانتقي منها ما يعجبك.

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