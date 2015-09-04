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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الجمعة 4-9-2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الجمعة 4-9-2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الجمعة 4-9-2015
مهنياً: تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل فى مشروع ما، أو تعانى مماطلة

عاطفياً: تسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة فى المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير

صحياً: يوم مهمّ للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>هذا اليوم هو يوم التأمل والتفكير، ربما تقرر اليوم تطوير بعض التقنيات أو الوسائل التكنولوجية.

من المتوقع أيضا أن تغير خططك فى العمل للأفضل بالتأكيد. ربما تسأل نفسك أحيانا ما سر هذا الإبداع والتغيير؟ على الرغم من أنك لم تصنع تغييرات جذرية، ولكن هذه التغييرات البسيطة غيرت حياتك

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مصر 365

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