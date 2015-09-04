حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الجمعة 4-9-2015

مهنياً: يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الارتباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية.

عاطفياً: توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التى ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداً

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصاً فى هذا اليوم

>تظهر السعادة على وجهك وفى كل تصرفاتك هذا اليوم، ربما تبدأ اليوم صفحة جديدة فى حياتك خالية من أى مشاكل أو تعقيدات، يبدو أن القرارات التى اتخذتها الفترة الماضية تؤتى ثمارها اليوم، سيكون من السهل جدا اليوم التواصل مع الآخرين.