أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015

Google+ Print
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015
مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، ولا سيما فى الأيام المقبلة حيث الازدهار هو العنوان

عاطفياً: إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً

صحياً: لا تتردد فى تنفيذ تمارينك الرياضية، فهى تفيدك كثيراً من أجل المستقبل


>لست مضطرا لأن تكون عبقريا أو تصنع شيئا خارقا للعادة حتى تعجب الآخرين، أنت تحب الموسيقى جدا ولكن ليس لديك قدرة كافية للعزف على إحدى الآلات الموسيقية.

اهتم بهذه الموهبة وحاول أن تنميها، اطلب المساعدة من أصدقائك ممن يعملون فى نفس المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى