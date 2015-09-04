حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015

مهنياً: تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، ولا سيما فى الأيام المقبلة حيث الازدهار هو العنوان

عاطفياً: إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً

صحياً: لا تتردد فى تنفيذ تمارينك الرياضية، فهى تفيدك كثيراً من أجل المستقبل

>لست مضطرا لأن تكون عبقريا أو تصنع شيئا خارقا للعادة حتى تعجب الآخرين، أنت تحب الموسيقى جدا ولكن ليس لديك قدرة كافية للعزف على إحدى الآلات الموسيقية.

اهتم بهذه الموهبة وحاول أن تنميها، اطلب المساعدة من أصدقائك ممن يعملون فى نفس المجال.