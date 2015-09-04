حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الجمعة 4-9-2015

مهنياً: تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً فى سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً فى المعاملات والمراجعات والمفاوضات

عاطفياً: حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه

صحياً: فكّر جيداً فى خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك

>لا تشعر اليوم بالحرية بالقدر الذى كنت تتمناه. هذا الشعور حقيقى فعلا خاصة فى علاقاتك العاطفية، ربما تحاول المشاركة فى بعض النشاطات لكى تشعر بالحرية بشكل أكبر.>أخبر الناس من حولك بما تريد وما تحب، الحرية هى هدفك اليوم الذى تسعى لتحقيقه بأى شكل من الأشكال