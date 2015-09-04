أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015

Google+ Print
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015
مهنياً: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّنى أنصحك بعدم القيام باستثمارات مجازفة

عاطفياً: نسّق مع الشريك لسفرة إلى إحدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم

صحياً: كما تولى الشأن المهنى والعاطفى الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحى


>تبدو محبطا جدا اليوم. هناك شخص واحد هو المسؤول عن الحالة التى تعيشها اليوم، وفى الحقيقة، هذا الشخص هو أنت! حاول أن تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص شديد، وتتصرف بطريقة حكيمة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى