حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015

مهنياً: تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّنى أنصحك بعدم القيام باستثمارات مجازفة

عاطفياً: نسّق مع الشريك لسفرة إلى إحدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم

صحياً: كما تولى الشأن المهنى والعاطفى الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحى

>تبدو محبطا جدا اليوم. هناك شخص واحد هو المسؤول عن الحالة التى تعيشها اليوم، وفى الحقيقة، هذا الشخص هو أنت! حاول أن تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص شديد، وتتصرف بطريقة حكيمة