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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015
مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهنى يسهمان إلى حدّ كبير فى رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

عاطفياً: قد تلتقى الحب إذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدى إلى ارتباط جدى

صحياً: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك


>حبك للعلم واكتشاف الفضاء واهتمامك ببعض المجالات الغريبة والمختلفة يتطلب منك المشاركة فى فريق مميز مكون من أفراد مبدعين مثلك.
> ربما لا تستمتع بالعمل ضمن فريق كبير، ولكنك لا تشعر بالمتعة اليوم إلا من خلال ذلك، تحتاج إلى معجزة حتى تقتنع بضرورة الالتحاق بفريق عمل

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مصر 365

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