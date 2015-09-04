حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015

مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهنى يسهمان إلى حدّ كبير فى رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

عاطفياً: قد تلتقى الحب إذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدى إلى ارتباط جدى

صحياً: تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك

>حبك للعلم واكتشاف الفضاء واهتمامك ببعض المجالات الغريبة والمختلفة يتطلب منك المشاركة فى فريق مميز مكون من أفراد مبدعين مثلك.> ربما لا تستمتع بالعمل ضمن فريق كبير، ولكنك لا تشعر بالمتعة اليوم إلا من خلال ذلك، تحتاج إلى معجزة حتى تقتنع بضرورة الالتحاق بفريق عمل