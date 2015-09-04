حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الجمعة 4-9-2015

مهنياً: يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة

عاطفياً: مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع فى التقدير

صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحى بعض الشىء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك

>لا تتوقع أن تشعر بالمتعة أو المرح فى هذا اليوم، أصدقاؤك مصرون على التعاون معك فى العمل لكى لا تكون بمفردك، ولكنك لا تحبذ ذلك، ترفض اليوم أن تكون أحد أفراد الفريق.

فى الواقع، هذا التمرد والتغير المفاجئ فى شخصيتك أمر ليس غريبا بالنسبة لك.

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