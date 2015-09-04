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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 4-9-2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 4-9-2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 4-9-2015
مهنياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك فى العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة

عاطفياً: تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب

صحياً: لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعانى ألماً فى الظهر وتعالج منه


>إذا كنت تعمل فى مجال الحسابات، فربما تخترق كل القوانين اليوم، ولذلك كن حذرا، ستعمل على تنفيذ خططك سواء كانت تتماشى مع اللوائح والقوانين أم لا، اندفاعك اليوم غير طبيعى.

من الأفضل أن تراجع قراراتك حتى لا تندم فيما بعد.

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مصر 365

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