حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الجمعة 4-9-2015

مهنياً: اعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهن عن قدرتك على الاستيعاب

عاطفياً: مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا فى مسعاهم لأنك صلب ومتمكن

صحياً: حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك

>قد يكون من الصعب جدا أن تقوم بكل ما تريده أو ما تحبه. تشعر أحيانا أنك مقيد بسبب حدوث بعض الأعطال الفنية. قد تكون الأزمة المالية التى تمر بها أحد أهم أسباب شعورك بالإحباط والفشل اليوم. حاول ألا تنعزل عن الأسرة أو الأصدقاء اليوم حتى لا تشعر بالاكتئاب