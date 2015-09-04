حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الجمعة 4-9-2015

مهنياً: مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير فى ما يجب عمله للمضى قدماً فى أعمالك

عاطفياً: تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعى المصلحين تنجح فى رأب الصدع

صحياً: حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة

>ربما تركز اليوم فى عملك على توطيد علاقاتك بزملائك أكثر من الاهتممام بالمشاريع القائمة حاليا. ثقتك فى الآخرين وتقديرك وتشجيعك لجهودهم ستجعلهم يحبون العمل معك تحت أى ظروف. احرص على تناول الطعام الصحى فالفترة القادمة تحتاج إلى عقل سليم وجسم سليم