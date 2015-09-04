حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان 4-9-2015

مهنياً: تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة

عاطفياً: تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعى إلى التباهn، استمع إليه فقد تعجبك آراءه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما

صحياً: تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزاً عن القيام بأى حركة، استشر طبيبك

>قد تشعر أن من حولك عدوانيون إلى حد ما، من المحتمل أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة التى تخص حياتك أو علاقتك العاطفية. فى السنوات الماضية، لم يكن لك دور فى تنظيم ميزانية المنزل أو مراجعتها، ولكن اليوم سيتغير الوضع تماما