حظك اليوم الأبراج الفلكية الجمعة 4-9-2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم :

يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الارتباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية.توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التى ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداًلا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصاً فى هذا اليوم>تظهر السعادة على وجهك وفى كل تصرفاتك هذا اليوم، ربما تبدأ اليوم صفحة جديدة فى حياتك خالية من أى مشاكل أو تعقيدات، يبدو أن القرارات التى اتخذتها الفترة الماضية تؤتى ثمارها اليوم، سيكون من السهل جدا اليوم التواصل مع الآخرين.تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، ولا سيما فى الأيام المقبلة حيث الازدهار هو العنوانإذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناًلا تتردد فى تنفيذ تمارينك الرياضية، فهى تفيدك كثيراً من أجل المستقبل>لست مضطرا لأن تكون عبقريا أو تصنع شيئا خارقا للعادة حتى تعجب الآخرين، أنت تحب الموسيقى جدا ولكن ليس لديك قدرة كافية للعزف على إحدى الآلات الموسيقية.

اهتم بهذه الموهبة وحاول أن تنميها، اطلب المساعدة من أصدقائك ممن يعملون فى نفس المجال.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

لا تدع الارتباك يسيطر عليك فى العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرةتمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيبلا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعانى ألماً فى الظهر وتعالج منه>إذا كنت تعمل فى مجال الحسابات، فربما تخترق كل القوانين اليوم، ولذلك كن حذرا، ستعمل على تنفيذ خططك سواء كانت تتماشى مع اللوائح والقوانين أم لا، اندفاعك اليوم غير طبيعى.

من الأفضل أن تراجع قراراتك حتى لا تندم فيما بعد.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوةمهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع فى التقديرتخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحى بعض الشىء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك>لا تتوقع أن تشعر بالمتعة أو المرح فى هذا اليوم، أصدقاؤك مصرون على التعاون معك فى العمل لكى لا تكون بمفردك، ولكنك لا تحبذ ذلك، ترفض اليوم أن تكون أحد أفراد الفريق.

فى الواقع، هذا التمرد والتغير المفاجئ فى شخصيتك أمر ليس غريبا بالنسبة لك.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير فى ما يجب عمله للمضى قدماً فى أعمالكتراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعى المصلحين تنجح فى رأب الصدعحذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة>ربما تركز اليوم فى عملك على توطيد علاقاتك بزملائك أكثر من الاهتممام بالمشاريع القائمة حاليا. ثقتك فى الآخرين وتقديرك وتشجيعك لجهودهم ستجعلهم يحبون العمل معك تحت أى ظروف. احرص على تناول الطعام الصحى فالفترة القادمة تحتاج إلى عقل سليم وجسم سليمتفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمةتعامل بتواضع مع الشريك ولا داعى إلى التباهn، استمع إليه فقد تعجبك آراءه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكماتشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزاً عن القيام بأى حركة، استشر طبيبك>قد تشعر أن من حولك عدوانيون إلى حد ما، من المحتمل أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة التى تخص حياتك أو علاقتك العاطفية. فى السنوات الماضية، لم يكن لك دور فى تنظيم ميزانية المنزل أو مراجعتها، ولكن اليوم سيتغير الوضع تماماتتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل فى مشروع ما، أو تعانى مماطلةتسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة فى المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخيريوم مهمّ للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها>هذا اليوم هو يوم التأمل والتفكير، ربما تقرر اليوم تطوير بعض التقنيات أو الوسائل التكنولوجية.

من المتوقع أيضا أن تغير خططك فى العمل للأفضل بالتأكيد. ربما تسأل نفسك أحيانا ما سر هذا الإبداع والتغيير؟ على الرغم من أنك لم تصنع تغييرات جذرية، ولكن هذه التغييرات البسيطة غيرت حياتك

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم:

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم :

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم :

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015

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توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم :

تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّنى أنصحك بعدم القيام باستثمارات مجازفةنسّق مع الشريك لسفرة إلى إحدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهمكما تولى الشأن المهنى والعاطفى الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحى>تبدو محبطا جدا اليوم. هناك شخص واحد هو المسؤول عن الحالة التى تعيشها اليوم، وفى الحقيقة، هذا الشخص هو أنت! حاول أن تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص شديد، وتتصرف بطريقة حكيمةأحوالك المادية فى تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول فى مشروع مهنى جديد يحقق لك أرباحاً طائلةانظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحاً معه إلى أقصى حدإذا شعرت ببعض الآلام فى القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً>وضعك العاطفى سيتغير بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة، إذا كنت تتمنى إقامة علاقة قوية ومستقرة ، فمن الضرورى أن تحافظ على هدوئك وتتحكم فى انفعالاتك.>خسرت كل شىء الفترة الماضية بسبب انفعاللك المبالغ فيه، فكن حذرا الفترة المقبلة>مهنياً: تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً فى سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً فى المعاملات والمراجعات والمفاوضاتحاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليهفكّر جيداً فى خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك>لا تشعر اليوم بالحرية بالقدر الذى كنت تتمناه. هذا الشعور حقيقى فعلا خاصة فى علاقاتك العاطفية، ربما تحاول المشاركة فى بعض النشاطات لكى تشعر بالحرية بشكل أكبر.>أخبر الناس من حولك بما تريد وما تحب، الحرية هى هدفك اليوم الذى تسعى لتحقيقه بأى شكل من الأشكال>مهنياً: اعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهن عن قدرتك على الاستيعابمهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا فى مسعاهم لأنك صلب ومتمكنحاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك>قد يكون من الصعب جدا أن تقوم بكل ما تريده أو ما تحبه. تشعر أحيانا أنك مقيد بسبب حدوث بعض الأعطال الفنية. قد تكون الأزمة المالية التى تمر بها أحد أهم أسباب شعورك بالإحباط والفشل اليوم. حاول ألا تنعزل عن الأسرة أو الأصدقاء اليوم حتى لا تشعر بالاكتئاب>مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهنى يسهمان إلى حدّ كبير فى رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمورقد تلتقى الحب إذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدى إلى ارتباط جدىتتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك>حبك للعلم واكتشاف الفضاء واهتمامك ببعض المجالات الغريبة والمختلفة يتطلب منك المشاركة فى فريق مميز مكون من أفراد مبدعين مثلك.> ربما لا تستمتع بالعمل ضمن فريق كبير، ولكنك لا تشعر بالمتعة اليوم إلا من خلال ذلك، تحتاج إلى معجزة حتى تقتنع بضرورة الالتحاق بفريق عمل