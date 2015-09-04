حظك اليوم الأبراج الفلكية الجمعة 4-9-2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:يهدّد هذا اليوم بعض الأعمال ويولّد بعض الارتباكات، فكُن حذراً وانتبه من بعض التجمعات الكبيرة غير المجدية.
عاطفياً:توقع الكثير من الأمور المهمة اليوم التى ستكون واعدة وتحمل معها الكثير من المفاجآت السعيدة جداً
صحياً:لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصاً فى هذا اليوم
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم
>تظهر السعادة على وجهك وفى كل تصرفاتك هذا اليوم، ربما تبدأ اليوم صفحة جديدة فى حياتك خالية من أى مشاكل أو تعقيدات، يبدو أن القرارات التى اتخذتها الفترة الماضية تؤتى ثمارها اليوم، سيكون من السهل جدا اليوم التواصل مع الآخرين.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:تميل إلى توسيع رقعة أنشطتك، فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، ولا سيما فى الأيام المقبلة حيث الازدهار هو العنوان
عاطفياً:إذا لم تكن صادقاً مع الشريك، من الأفضل ألا تصارحه بمشاعرك تجاهه لأنه قد لا يتفهم الوضع راهناً
صحياً:لا تتردد فى تنفيذ تمارينك الرياضية، فهى تفيدك كثيراً من أجل المستقبل
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم :
>لست مضطرا لأن تكون عبقريا أو تصنع شيئا خارقا للعادة حتى تعجب الآخرين، أنت تحب الموسيقى جدا ولكن ليس لديك قدرة كافية للعزف على إحدى الآلات الموسيقية.
اهتم بهذه الموهبة وحاول أن تنميها، اطلب المساعدة من أصدقائك ممن يعملون فى نفس المجال.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:لا تدع الارتباك يسيطر عليك فى العمل، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
عاطفياً:تمرّ بيوم متقلب فقد تعاكسك بعض الأمور أحيانا وتنجح بها تارة أخرى وتبذل الكثير من الجهد لتنال رضا الحبيب
صحياً:لا تحاول رفع أحمال ثقيلة ولا سيما أنك تعانى ألماً فى الظهر وتعالج منه
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم
>إذا كنت تعمل فى مجال الحسابات، فربما تخترق كل القوانين اليوم، ولذلك كن حذرا، ستعمل على تنفيذ خططك سواء كانت تتماشى مع اللوائح والقوانين أم لا، اندفاعك اليوم غير طبيعى.
من الأفضل أن تراجع قراراتك حتى لا تندم فيما بعد.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:يعلن هذا اليوم عن انطلاقة جديدة، وتبدواتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة
عاطفياً:مهمة صعبة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فحاول أن تواجه الأمور بهدوء ولا تتسرع فى التقدير
صحياً:تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحى بعض الشىء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم
>لا تتوقع أن تشعر بالمتعة أو المرح فى هذا اليوم، أصدقاؤك مصرون على التعاون معك فى العمل لكى لا تكون بمفردك، ولكنك لا تحبذ ذلك، ترفض اليوم أن تكون أحد أفراد الفريق.
فى الواقع، هذا التمرد والتغير المفاجئ فى شخصيتك أمر ليس غريبا بالنسبة لك.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:مواجهة الصعوبات اليوم توفّر لك ظروفاً أفضل وأكثر استقراراً للغد، والتفكير فى ما يجب عمله للمضى قدماً فى أعمالك
عاطفياً:تراكم الخلاف مع الشريك، يزيد تعقيد الأمور وقد تصبح المعالجة مستحيلة بينكما، لكن مساعى المصلحين تنجح فى رأب الصدع
صحياً:حذار الميل إلى العدائية اليوم واستفد من الأجواء لخوض نشاطات جديدة
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>ربما تركز اليوم فى عملك على توطيد علاقاتك بزملائك أكثر من الاهتممام بالمشاريع القائمة حاليا. ثقتك فى الآخرين وتقديرك وتشجيعك لجهودهم ستجعلهم يحبون العمل معك تحت أى ظروف. احرص على تناول الطعام الصحى فالفترة القادمة تحتاج إلى عقل سليم وجسم سليم
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان 4-9-2015
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مهنياً:تفيض حيوية ونشاطاً، وتحاول أن تسبغ هذا الواقع على محيطك من خلال تشجيع الجميع على القيام بالحركة الدائمة
عاطفياً:تعامل بتواضع مع الشريك ولا داعى إلى التباهn، استمع إليه فقد تعجبك آراءه وتطلعاته نحو مستقبل علاقتكما
صحياً:تشعر بين حين وآخر بصداع مزعج يجعلك عاجزاً عن القيام بأى حركة، استشر طبيبك
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم
>قد تشعر أن من حولك عدوانيون إلى حد ما، من المحتمل أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة التى تخص حياتك أو علاقتك العاطفية. فى السنوات الماضية، لم يكن لك دور فى تنظيم ميزانية المنزل أو مراجعتها، ولكن اليوم سيتغير الوضع تماما
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:تتأخر بعض الاستحقاقات أو تصطدم بسوء تفاهم وعدم انسجام، قد تماطل فى مشروع ما، أو تعانى مماطلة
عاطفياً:تسمح لك الظروف بتخطى الكثير من الحواجز التى حالت دون لقاء الشريك أو المصالحة فى المدة الأخير على الرغم من تدخل الكثير من سعاة الخير
صحياً:يوم مهمّ للمشاركة فى مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها
توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم
>هذا اليوم هو يوم التأمل والتفكير، ربما تقرر اليوم تطوير بعض التقنيات أو الوسائل التكنولوجية.
من المتوقع أيضا أن تغير خططك فى العمل للأفضل بالتأكيد. ربما تسأل نفسك أحيانا ما سر هذا الإبداع والتغيير؟ على الرغم من أنك لم تصنع تغييرات جذرية، ولكن هذه التغييرات البسيطة غيرت حياتك
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:تبحث عن جديد وتحديث وتوسيع الآفاق، ما يرتّب نتائج إيجابية، إلاّ أنّنى أنصحك بعدم القيام باستثمارات مجازفة
عاطفياً:نسّق مع الشريك لسفرة إلى إحدى الدول، وخصوصاً بعدما مررت بإرهاق وجهد لإنجاز مشروع مهم
صحياً:كما تولى الشأن المهنى والعاطفى الاهتمام اللازم، يجب الاهتمام بالوضع الصحى
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم
>تبدو محبطا جدا اليوم. هناك شخص واحد هو المسؤول عن الحالة التى تعيشها اليوم، وفى الحقيقة، هذا الشخص هو أنت! حاول أن تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص شديد، وتتصرف بطريقة حكيمة
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الجمعة 4-9-2015
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مهنياً:أحوالك المادية فى تحسّن، وتشعر بالاطمئنان للدخول فى مشروع مهنى جديد يحقق لك أرباحاً طائلة
عاطفياً:انظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل تجاه الحبيب بعدما أوضح نياته تجاهك، فافعل الأمر نفسه تجاهه وكن صريحاً معه إلى أقصى حد
صحياً:إذا شعرت ببعض الآلام فى القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فوراً
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم:
>وضعك العاطفى سيتغير بنسبة كبيرة خلال الأيام المقبلة، إذا كنت تتمنى إقامة علاقة قوية ومستقرة ، فمن الضرورى أن تحافظ على هدوئك وتتحكم فى انفعالاتك.
>خسرت كل شىء الفترة الماضية بسبب انفعاللك المبالغ فيه، فكن حذرا الفترة المقبلة
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الجمعة 4-9-2015
>مهنياً: تشهد أوضاعك المهنية تراجعاً وتأخيراً فى سير الأعمال، وقد تواجه تأخيراً فى المعاملات والمراجعات والمفاوضات
عاطفياً:حاول أن لا تفضح أمرك وأن تحافظ على حميميتك ولا تطلب من الشريك المحافظة على سرّك إذا لم تحافظ أنت عليه
صحياً:فكّر جيداً فى خطواتك الصحية المستقبلية، واختر المناسب منها والمفيد لك
توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم :
>لا تشعر اليوم بالحرية بالقدر الذى كنت تتمناه. هذا الشعور حقيقى فعلا خاصة فى علاقاتك العاطفية، ربما تحاول المشاركة فى بعض النشاطات لكى تشعر بالحرية بشكل أكبر.
>أخبر الناس من حولك بما تريد وما تحب، الحرية هى هدفك اليوم الذى تسعى لتحقيقه بأى شكل من الأشكال
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الجمعة 4-9-2015
>مهنياً: اعتمد وجهة نظر جديدة واقبل التطورات، لا تأتِ إلى اجتماع بأفكار مسبقة، بل برهن عن قدرتك على الاستيعاب
عاطفياً:مهما حاول بعضهم النيل منك أو تشويه صورتك أمام الشريك، فإنّهم لن ينجحوا فى مسعاهم لأنك صلب ومتمكن
صحياً:حاول أن تسيطر على انفعالاتك وأن تضبط أعصابك قدر المستطاع، ووفّر جهودك للنشاطات المفيدة لصحتك
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم :
>قد يكون من الصعب جدا أن تقوم بكل ما تريده أو ما تحبه. تشعر أحيانا أنك مقيد بسبب حدوث بعض الأعطال الفنية. قد تكون الأزمة المالية التى تمر بها أحد أهم أسباب شعورك بالإحباط والفشل اليوم. حاول ألا تنعزل عن الأسرة أو الأصدقاء اليوم حتى لا تشعر بالاكتئاب
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الجمعة 4-9-2015
>مهنياً: تحسّن أوضاعك وحضورك الذهنى يسهمان إلى حدّ كبير فى رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
عاطفياً:قد تلتقى الحب إذا كنت مسافراً، أو تعرف علاقة عابرة لكنها صاخبة وتؤدى إلى ارتباط جدى
صحياً:تتاح لك فرص الاتصال بجماعات فاعلة وربّما تخطّط لسفر بغية الترفيه عن نفسك
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم :
>حبك للعلم واكتشاف الفضاء واهتمامك ببعض المجالات الغريبة والمختلفة يتطلب منك المشاركة فى فريق مميز مكون من أفراد مبدعين مثلك.
> ربما لا تستمتع بالعمل ضمن فريق كبير، ولكنك لا تشعر بالمتعة اليوم إلا من خلال ذلك، تحتاج إلى معجزة حتى تقتنع بضرورة الالتحاق بفريق عمل