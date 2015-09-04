محافظ دمياط يكرم خطيب مسجد والطالبة الأولى على العالم فى مسابقة "إنتل"

كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الشيخ جمال حامد الديب، حيث منحه شهادة التقدير تكريما له على جهوده فى توعية المواطنين بقضية النظافة.

كان المحافظ أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد اللسان، قد لا حظ حرص خطيب المسجد على تخصيص جزء من الخطبة لتوعية الناس بخطورة قضية النظافة.

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كما كرم الطالبة النابغة ياسمين يحيى عبده مصطفى، حيث أهداها شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا وتكريما لموهبتها بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم فى مجال علوم التكنولوجيا فى مسابقة معرض "إنتل" الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.



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