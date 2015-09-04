أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يكرم خطيب مسجد والطالبة الأولى على العالم فى مسابقة "إنتل"

Google+ Print
كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الشيخ جمال حامد الديب، حيث منحه شهادة التقدير تكريما له على جهوده فى توعية المواطنين بقضية النظافة.

كان المحافظ أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد اللسان، قد لا حظ حرص خطيب المسجد على تخصيص جزء من الخطبة لتوعية الناس بخطورة قضية النظافة.
>اليوم السابع -9 -2015

كما كرم الطالبة النابغة ياسمين يحيى عبده مصطفى، حيث أهداها شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديرا وتكريما لموهبتها بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم فى مجال علوم التكنولوجيا فى مسابقة معرض "إنتل" الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365