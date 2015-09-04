ارتفاع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا

ارتفع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا بعد أن قدم في اليوم الثالث للترشح 5 مرشحين أوراقهم إلى اللجنة المكلفة بتلقى أوراق المرشحين ومقرها محكمة قنا الابتدائية.

وجاء المرشحين لليوم الثالث كل من هاشم السيد إبراهيم فى الدائرة الثانية بقوص وعبد الباسط محمد هلال بالدائرة الرابعة بنجع حمادى وأحمد ضبيع محمد بالدائرة الخامسة بفرشوط وعلاء عبد المبدى محمود وطارق محمود فراج بالدائرة السادسة بأبو تشت.

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