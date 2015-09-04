أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا

Google+ Print
ارتفاع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا ارتفاع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا
ارتفع عدد المتقدمين للانتخابات البرلمانية بمحافظة قنا إلى 120 مرشحًا بعد أن قدم في اليوم الثالث للترشح 5 مرشحين أوراقهم إلى اللجنة المكلفة بتلقى أوراق المرشحين ومقرها محكمة قنا الابتدائية.

وجاء المرشحين لليوم الثالث كل من هاشم السيد إبراهيم فى الدائرة الثانية بقوص وعبد الباسط محمد هلال بالدائرة الرابعة بنجع حمادى وأحمد ضبيع محمد بالدائرة الخامسة بفرشوط وعلاء عبد المبدى محمود وطارق محمود فراج بالدائرة السادسة بأبو تشت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365