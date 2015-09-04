"الصحة" بدمياط تنهى استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة

أنهت مديرية الصحة بدمياط استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانى، التى ستبدأ شهر أكتوبر المقبل، تحت إشراف الدكتور جمال عبد الناصر الحسينى وكيل وزارة الصحة بدمياط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال عبد الناصر فى تصريحات صحفية إنه عقد اجتماعا تمهيديا مع الدكتور جمال عبد المنعم مشرف الحملة بدمياط للقطاع الوقائى بوزارة الصحة، بوجود مديرى العموم ومديرى الإدارات بمديرية الصحة ومديرى القطاعات المختلفة بمديرية الصحة والتأمين الصحى، وممثلين ومنسقين عن الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم والشباب والرياضة.