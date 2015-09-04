"الصحفيين" بالإسكندرية تنظم الأحد دورة عن "الأخطاء الصحفية الشائعة"

تنظم نقابة الصحفيين بالإسكندرية دورة تدريبية بمقر النقابة بشارع طلعت حرب بعنوان " الأخطاء الصحفية الشائعة" وذلك الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر، ويلقيها الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز .

يذكر أن الإعلامى ياسر عبد العزيز حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وعمل مستشارا إقليمياً لصندوق الانماء التابع لـ بى بى سى العالمية، وقدم العديد من الاستشارات إعادة الهيكلة وتدريب لعدد من منظمات إعلامية عربية فى الدول العربية منها فى سوريا ولبنان والأردن واليمن والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسعودية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية.