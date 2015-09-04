أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الصحفيين" بالإسكندرية تنظم الأحد دورة عن "الأخطاء الصحفية الشائعة"

Google+ Print
"الصحفيين" بالإسكندرية تنظم الأحد دورة عن "الأخطاء الصحفية الشائعة" "الصحفيين" بالإسكندرية تنظم الأحد دورة عن "الأخطاء الصحفية الشائعة"
تنظم نقابة الصحفيين بالإسكندرية دورة تدريبية بمقر النقابة بشارع طلعت حرب بعنوان " الأخطاء الصحفية الشائعة" وذلك الأحد القادم الموافق 6 سبتمبر، ويلقيها الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز .

يذكر أن الإعلامى ياسر عبد العزيز حاصل على درجتى الماجستير والدكتوراه وعمل مستشارا إقليمياً لصندوق الانماء التابع لـ بى بى سى العالمية، وقدم العديد من الاستشارات إعادة الهيكلة وتدريب لعدد من منظمات إعلامية عربية فى الدول العربية منها فى سوريا ولبنان والأردن واليمن والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين والسعودية بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365