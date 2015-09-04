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هل تبادر إليسا وتهنّئ كارول سماحة بولادة طفلتها وتنهي الخصومة معها؟

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هل تبادر إليسا وتهنّئ كارول سماحة بولادة طفلتها وتنهي الخصومة معها؟ هل تبادر إليسا وتهنّئ كارول سماحة بولادة طفلتها وتنهي الخصومة معها؟

الخميس 03-09-2015 21:50

لليوم الثاني على التوالي، تستقبل الفنانة كارول سماحة على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، تغريدات من الفنانين الذين بادروا إلى تقديم التهنئة لها بمناسبة ولادة طفلتها الأولى "تالا" .

وآخر الفنانين المهنّئين، كان الفنان صابر الرباعي ، الذي ردّت عليه كارول بتغريدة تشكره فيها، تماماً كما فعلت مع كلّ الفنانين الذين قدّموا لها التهنئة.

والسؤال المطروح : هل تفعلها إليسا وتقدّم التهنئة لصديقتها "القديمة" كارول سماحة ، خصوصاً وأنّها لم تبادر إلى تهنئتها بالزواج، وهل تنهي "الصغيرة تالا" الخصام بين "الصديقتين اللدودتين"، اللتين فرّق بينهما برنامج "إكس فاكتور"؟

من هم الفنانون الذين هنأوا كارول سماحة، وكيف ردّت عليهم؟

صابر الرباعي: "ألف مبروك ولادة تالا وإن شاء الله يعطيها أيام حلوة وتزيّن إمها وأبوها".

كارول: "أبو هادي كل الشكر على الرسالة الجميلة. أتمنى لك السعادة الدائمة وليحفظ الرب عائلتك الجميل".

نوال الزغبي: "مبروك حبيبة قلبي على البنوتة تالا، ربنا يحميها وتكون أيامها حلوة، وتربى بدلالك. أنا بعرف الشعور الحلو اللي عم تمرقي فيه".

كارول: "نوال حبيبتي شكراً على ذوقك على الرسالة الجميلة.. الرب يحفظ عائلتك. أتمنى لك السعادة الدائمة في الحب والعمل".

كارلا بطرس: "ألف حمد الله عسلامتك صديقتي. تتربى بعزك أميرتنا الصغيرة ويا رب يخليلك وليد".

كارول: "شكراً حبيبتي. أمين يا رب".

سيرين عبد النور: "مبروك. الله يخليها وتربى بعزكن ونشكر الله على خلاصك بالسلامة".

كارول: "الله يحفظ أميرتك الصغيرة. شكراً عزيزتي سيرين".

ألين لحود: "ألف الف مليون تريليون مبروك وتتربى بعزكن".

كارول: "شكراً. عقبالك يا رب".

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