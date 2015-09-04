للرجل.. 5 نصائح للتغلب على ضعف الانتصاب

الإحباط السبب وراء ضعف الانتصاب والعجز الجنسى للرجال

الدواء والأعشاب ليس حلا لعلاج ضعف الانتصاب أو العجز الجنسى

يواجه الكثير من الرجال مشكلة ضعف الانتصاب أو العجز الجنسى، مما يشعرهم بالضعف والعجز، ويلجأون لتناول العديد من العلاجات الدوائية أو العشبية التى قد تتسبب فى حدوثه، وذلك دون معرفة السبب الأساسى وراء ذلك الضعف.>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك ما يقرب من 50% من الرجال يعانون من مشكلة ضعف الانتصاب أو العجز الجنسى، وذلك لمن هم فوق سن الأربعين، وذلك نتيجة لشعورهم بالإحباط من حياتهم أو تعرضهم للصدمات التى تقلل الثقة فى النفس وتسبب الإحباط.>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الرجال الذى يلجئون لتناول العلاجات المختلفة سواء كانت دوائية أو عشبية، ويتجنبون معرفة السبب وراء ذلك، وهذا يتسبب فى إصابتهم بالضعف أكثر ويعرض حياتهم للخطر، لأنهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

5 نصائح ذهبية للتغلب على العجز الجنسى أو ضعف الانتصاب

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية د.علا، بعض النصائح للتغلب على مشكلة ضعف الانتصاب ومنها:

>1- إذا كنت مريضا بأحد الأمراض المزمنة، كالسكر أو القلب أو ارتفاع نسبة ضغط الدم والكولسترول، فعليك زيارة الطبيب المعالج، وذلك لمعرفة إذا كان مرضك السبب فى ضعف الانتصاب أن لا.

>2- إذا كنت تعانى من السمنة فعليك التخلص منها، لأنها تزيد من نسبة ضعف الانتصاب.

>3- ممارسة الرياضة بانتظام تساهم فى تنشيط الجسم وتقلل من نسبة ضعف الانتصاب.

>4- إذا كنت من الأشخاص العاشقين للأطعمة السريعة وللحوم المصنعة، والمشروبات الغازية فانت الأكثر عرضة لضعف الانتصاب.

>5- هل تعلم أن القلق يدمر صحتك النفسية، ولذلك عليك تجنبه وأخذ قسط من الراحة النفسية لاستعادة نشاطك.