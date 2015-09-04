اجتماع جزائرى تشادى نيجرى الاحد القادم لبحث الوضع فى ليبيا

تعقد كل من الجزائر وتشاد والنيجر يوم الاحد، فى العاصمة الجزائرية اجتماعا ثلاثيا لبحث الوضع فى الجارة ليبيا التى تشهد اعمال عنف دامية ونزاعات سياسية، وفق ما اعلنت الخميس وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان.

ويشارك فى الاجتماع الوزير الجزائرى المكلف الشؤون الافريقية عبد القادر مساهل ووزيرة الخارجية والتعاون فى النيجر كانى عيشاتو بولاما ووزير الخارجية التشادى موسى فقى محمد، بحسب المصدر ذاته.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية، أن الاجتماع سيتيح تجديد التزام الدول الثلاث بمواكبة (جهود) الاشقاء الليبيين فى السعى الى حل سياسى برعاية الأمم المتحدة من شانه أن يؤدى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على رفع التحديات العديدة التى تواجهها ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وعلى الوفاق بين ابناء الشعب الليبى.

واستؤنفت المفاوضات بين الاطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة اليوم الخميس، فى جنيف وتتواصل الجمعة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وتأمل الأمم المتحدة فى التوصل الى اتفاق بين طرفى النزاع الليبى بحلول 20 سبتمبر يدخل حيز التنفيذ بعد شهر من ذلك.