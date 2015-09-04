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مصر للطيران: طائرة بديلة لنقل ركاب طائرة الرياض التي هبطت اضطراريًا

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مصر للطيران: طائرة بديلة لنقل ركاب طائرة الرياض التي هبطت اضطراريًا مصر للطيران: طائرة بديلة لنقل ركاب طائرة الرياض التي هبطت اضطراريًا

للطيران – أرشيفية

أكد مصدر مسئول بمصر للطيران أن طائرة بديلة أقلعت مساء اليوم، إلى المدينة المنورة لنقل ركاب الطائرة التي اضطر قائدها للهبوط اضطراريًا بمطار المدينة أثناء توجهها إلى الرياض بعد تعرضها لعطل فني، وذلك لاستكمال رحلتهم والعودة بالركاب المنتظرين بمطار الرياض.

وأكد رئيس شركة الخطوط الجوية الطيار هشام النحاس أنه أعطى تعليمات مشددة لمحطتي المدينة والرياض بالاعتذار عن تأخر الرحلة لظروف قاهرية، وتقديم الوجبات للركاب لحين إقلاع الرحلتين، موضحًا إنه عقب وصول الطائرة البديلة إلى المدينة ستنقل  الركاب إلى الرياض وتعود بركاب الرياض إلى القاهرة.

وكان قائد طائرة مصر للطيران المتجهة من مطار برج العرب إلى الرياض اضطر للهبوط الاضطراري بمطار المدينة المنورة في وقت سابق اليوم بعد تعرض الطائرة لعطل فني مفاجئ وعلى متنها 139 راكبا.

أ ش أ

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