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مقتل 55 من عناصر «داعش» بنيران عراقية في محافظة الأنبار

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مقتل 55 من عناصر «داعش» بنيران عراقية في محافظة الأنبار مقتل 55 من عناصر «داعش» بنيران عراقية في محافظة الأنبار

أرشيفية

قتل 55 من الإرهابيين بنيران عراقية بمحافظة الأنبار غربي العراق، بينهم 33 خلال غارة نفذها طيران الجيش العراقي استهدفت مقرا لتنظيم (داعش) ; أسفرت أيضا عن جرح 22 إرهابيًا في منطقة (أبو شجل) بالمحور الشمالي للأنبار.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الخميس، إن الغارة الجوية أسفرت ايضا عن تدمير تسع سيارات للتنظيم ودراجتين ناريتين .

على صعيد متصل ، أكد رئيس اللجنة الأمنية بقضاء حديثة بمحافظة الأنبار مبروك الجغيفي مقتل 18 إرهابيا من داعش ، وتدمير ست سيارات مفخخة أثناء محاولتهم التسلل إلى أطراف قضاء حديثة.

وقال الجغيفي – في تصريح صحفي – إن القوات العراقية المشتركة بمساندة الحشد الشعبي نفذوا عملية عسكرية بالقرب من منطقة الحقلانية غرب القضاء، مما أسفر عن مقتل الإرهابيين بينهم من يحملون جنسيات أجنبية.

وأشارت قيادة عمليات الأنبار إلى إن القوات الأمنية المشتركة قتلت 4 إرهابيين من داعش، ودمرت سيارة مفخخة شرق قضاء الرمادي.

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