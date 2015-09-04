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وفاة راكبة «سودانية» على متن طائرة قادمة للقاهرة

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وفاة راكبة «سودانية» على متن طائرة قادمة للقاهرة وفاة راكبة «سودانية» على متن طائرة قادمة للقاهرة

توفيت راكبة سودانية الجنسية أثناء رحلة وصولها إلى القاهرة، قبل هبوط طائرة شركة “بدر” القادمة من الخرطوم لمطار القاهرة بحوالى نصف ساعة.

وأبلغ قائد الطائرة القادمة من الخرطوم، برج المراقبة بالمطار بوفاة الراكبة السودانية، “رحمة محمد زين العابدين” ٦٢ عامًا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، وذلك بعد إقلاع الطائرة من مطار الخرطوم بحوالي ساعة، وطلب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجثمان.

وفور هبوط الطائرة صعد رئيس قسم الحجر الصحي، الدكتور حازم حسين، وقام بتوقيع الكشف الطبي على الراكبة وتأكد من الوفاة، قامت سيارة اسعاف بنقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس لاستخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن وإبلاغ السفارة.

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