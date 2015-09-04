انهت - الأهلي 1-1 خيتافي..ركلات الترجيح تحسم اللقاء لصالح الفريق الإسباني

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الأهلي وخيتافي الإسباني الودية والتي ستقام في مدريد.
للتعرف على تشكيل الفريقين ومتابعة أحداث المباراة أولا بأول.
أحمد عادل ينقذ انفرادا أمام خيتافي
- شاهد أحمد عادل عبد المنعم يورط الأهلي ثم ينقذ الموقف
- يشهد اللقاء أولى مشاركات أحمد الشيخ أساسيا مع الفريق الأحمر.
- أحداث المباراة
انتهت
-الاستحواذ: الأهلي 49-51 خيتافي
ق86: بيدرو ليون يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الأهلي.
ق74: عرضية من أحمد فتحي حولها عبد الظاهر برأسه في الشباك.
جوووووووووووووول
الأهلي يبدأ الشوط الثاني بهجمة خطيرة عن طريق متعب.
انطلاق الشوط الثاني.
استراحة
- الأخطاء: خيتافي 6-6 الأهلي
ق27: كرة ساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي حولها مويسيس جوميز بتسديدة مباشرة مرت بجوار القائم.
ق13: تمريرة سحرية اخترقت دفاع الأهلي ووضعت ستيفان سيبوفيتش في مواجهة مرمى الأهلي، لكن خرج أحمد عادل من مرماه وانقذ الموقف.
ق7: أولى هجمات اللقاء من جانب الفريق الإسباني بعد تسديدة قوية من ألفارو ميدران داخل منطقة الجزاء تصدى لها أحمد عادل.