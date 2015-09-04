إيقاف فيلاش بواش 6 مباريات بالدوري الروسي

(إفي): تعرض البرتغالي أندريه فيلاش-بواش، المدير الفني لفريق زينيت سان بطرسبرج، يوم الخميس للإيقاف ست مباريات بعد أن قام بدفع الحكم الرابع خلال مباراة فريقه أمام كريليا سوفيتوف في الدوري الروسي لكرة القدم.

ووفقا للجنة الانضباط بالاتحاد الروسي لكرة القدم، قام المدرب البرتغالي بدفع الحكم الرابع "متعمدا" خلال المباراة التي خاضها الأسبوع الماضي على ملعب بتروفسكي دي سان بطرسبرج.

وفور طرده، توجه فيلاش بواش إلى الحكم الرابع، وقام بتوجيه بعض الكلمات غير اللائقة له، وفقا للصور التي بثها التلفزيون الروسي.

وحصل فيلاش بواش، الذي تعاقد في مارس مع النادي الذي تموله شركة "غازبروم" الروسية النفطية، على لقب الدوري الروسي في العام الماضي.

وتعرض زينيت للخسارة الثانية 3-1 على ملعبه هذا الموسم أمام فريق كريليا سوفيتوف المتواضع، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق ست نقاط عن المتصدر، سيسكا موسكو، الذي حقق الانتصار في مبارباته السبع الأولى بالدوري.

وعلى عكس المواسم السابقة، لم يبرم زينيت صفقات قوية هذا الموسم، ولا يزال اللاعب البرازيلي هالك نجم الفريق، حيث تنعقد عليه الأمال في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيحل زينيت في الـ 16 من سبتمبر الجاري ضيفا على فالنسيا الإسباني بملعب الميستايا في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بالتشامبيونز ضمن مباريات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا ليون الفرنسي وجنت البلجيكي.