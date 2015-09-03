تصفيات أمم أوروبا .. المنتخب الأذربيجاني يفرض التعادل السلبي على كرواتيا

(إفي): فرض المنتخب الأذربيجاني التعادل السلبي على نظيره منتخب كرواتيا يوم الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة للمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" بفرنسا.

وأقيمت المباراة على ملعب "باكسل أرينا" في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الكرواتي إلى 15 نقطة في الصدارة بينما يقبع منتخب أذربيجان في المركز الخامس، قبل الأخير، برصيد خمس نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الكرواتي في مباراته المقبلة بالجولة الثامنة مع المنتخب النرويجي، على ملعب الأخير في العاصمة أوسلو، يوم السادس من سبتمبر الجاري لتعزيز موقفه في صدارة المجموعة.