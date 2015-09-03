انتقالات روما – من أجل الملك.. الدوري الآن أو لا للأبد!

اعتادت جماهير روما بداية كل موسم أن تطمح للفوز بلقب الدوري قبل أن ينتهي الموسم والفريق في المركز الثاني أو يقاتل لحجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تكرر هذا بعد سقوط يوفنتوس بسبب فضيحة الكالتشيو بولي. ونافس الفريق بقوة عامي 2008 و2010 قبل أن يسقط في المراحل الأخيرة ويحرز انتر ميلان اللقب في المرتين. ثم عاد يوفنتوس ليسيطر على إيطاليا مجددا.

لكن هذا الموسم الأمر مختلف.

يوفنتوس استغنى عن عموده الفقري المتمثل في أندريا بيرلو وأرتورو فيدال وكارلوس تيفيز فأصبح الصراع على اللقب مفتوحا على مصراعيه بعد تدعيمات روما وإنتر ميلان القوية.

روما هذا الموسم دعم صفوفه بقوة وسد كل ثغراته على مدار سنوات.

تعاقد مع مهاجم قناص أخيرا هو البوسني إدين دجيكو بعد تجارب فاشلة مع ماتيا ديسترو وبابلو أوزفالدو وسيدو دومبيا.

تعاقد مع المصري محمد صلاح وفاز بالصفقة بعد منافسة من إنتر وفيورنتينا. وتعاقد مع الإسباني ياجو فالكيه جناح جنوى الهداف والذي أحرز 13 هدفا ليعزز قدرات الفريق التهديفية بعد أن عانى من سوء إنهاء جيرفينيو الإيفواري للهجمات.

كما تعاقد مع لوكاس دين ظهير باريس سان جيرمان الأيسر بعد كابوس آشلي كول/خوسيه هوليباس الموسم الماضي واعتزال الإيطالي فيديريكو بالزاريتي بسبب الإصابات المتكررة.

واستعار فويتش تشيزني حارس أرسنال الشاب. كما اشترى نصف بطاقة البلجيكي المتألق راديا ناينجولان الباقية من كالياري ليصبح مملوكا بالكامل له.

بالإضافة لصفقات لدعم دكة الفريق مثل البرازيلي إيميرسون بالمييري. الفرنسي ويليام فينكير. الألماني أنطونيو روديجر. والأرجنتيني إزيكيل بونس.

بشكل عام صيف الفريق كان أكثر من رائع ودعمت الإدارة ووالتر ساباتيني قائمة المدرب رودي جارسيا بأكثر من لاعب مؤثر وسدت كل ثغرات الفريق ليصبح الفريق على الأقل على الورق منافسا حقيقيا على لقب الدوري.

في موسم قد يكون الأخير في مسيرة أسطورة الفريق الملك فرانشيسكو توتي ذو الـ38 عاما – والذي سيتمم عامه الـ39 خلال أيام - سيكون أفضل وداع وختام لمسيرته هو التتويج باللقب الغالي الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2001.

لكن السؤال هل يستغل روما –من أجل ملكه- تعثر يوفنتوس المتوقع هذا الموسم أم يفرط في فرصة حقيقية قد لا تتكرر لإحراز اللقب وينحني لإنتر ميلان مجددا؟