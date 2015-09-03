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6 من راغبى الترشح بأسوان تقدموا بأوراقهم فى اليوم الثالث

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6 من راغبى الترشح بأسوان تقدموا بأوراقهم فى اليوم الثالث 6 من راغبى الترشح بأسوان تقدموا بأوراقهم فى اليوم الثالث
تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان اليوم الخميس طلبات الترشيح للانتخابات من 6 مرشحين بمجمع محاكم أسوان.

وبذلك يصل عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح للبرلمان القادم بأسوان إلى 97 مرشحًا وكانت اللجنة قد تلقت أوراق 76 مرشحًا فى اليوم الأول و15 مرشحًا فى اليوم الثانى و6 مرشحين فى اليوم الثالث.
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