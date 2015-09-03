6 من راغبى الترشح بأسوان تقدموا بأوراقهم فى اليوم الثالث

تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان اليوم الخميس طلبات الترشيح للانتخابات من 6 مرشحين بمجمع محاكم أسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبذلك يصل عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح للبرلمان القادم بأسوان إلى 97 مرشحًا وكانت اللجنة قد تلقت أوراق 76 مرشحًا فى اليوم الأول و15 مرشحًا فى اليوم الثانى و6 مرشحين فى اليوم الثالث.
وبذلك يصل عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح للبرلمان القادم بأسوان إلى 97 مرشحًا وكانت اللجنة قد تلقت أوراق 76 مرشحًا فى اليوم الأول و15 مرشحًا فى اليوم الثانى و6 مرشحين فى اليوم الثالث.
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