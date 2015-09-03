بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح

يأتى ذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ تطبيقات برامج المبادرة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات بالإسماعيلية.
وتأتى هذه الزيارة التى قام بها محافظ الإسماعيلية بهدف الاطمئنان على جاهزية المصنع بالكامل استعدادًا لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم إنهاء إجراءات التعاقد على إدارة وتشغيل المصنع بعد أن تمت الموافقة والتصديق من مجلس الوزراء على إسناده لأحد بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التى ستتولى تشغيل وإدارة المصنع والبدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وفقًا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات .
وخلال الزيارة أكد المحافظ أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية جنبًا الى جنب من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.
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