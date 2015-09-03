بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنع تدوير القمامة بمنطقة أبو بلح

زار اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبو صوير وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بزيارة ميدانية تفقدية لمصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بمنطقة أبو بلح بطريق الإسماعيلية – السويس والذى تبلغ تكلفته الإجمالية 11 مليون جنيه، ويضم خطي إنتاج سعة الخط الواحد تبلغ 30 طنًا في الساعة لاستيعاب ما يقرب من 480 طنًا من القمامة والمخلفات يوميًا، وينتج نحو 12 طنًا من الأسمدة العضوية يوميًا.

يأتى ذلك استعدادًا للبدء فى تنفيذ تطبيقات برامج المبادرة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين خدمة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات بالإسماعيلية.

وتأتى هذه الزيارة التى قام بها محافظ الإسماعيلية بهدف الاطمئنان على جاهزية المصنع بالكامل استعدادًا لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم إنهاء إجراءات التعاقد على إدارة وتشغيل المصنع بعد أن تمت الموافقة والتصديق من مجلس الوزراء على إسناده لأحد بيوت الخبرة والشركات الاستثمارية المتخصصة التى ستتولى تشغيل وإدارة المصنع والبدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمجمع السكنى للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة وفقًا لبروتوكولات التعاون بين المحافظة ووزارة التطوير الحضرى والعشوائيات .

وخلال الزيارة أكد المحافظ أهمية تفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية مع الأجهزة التنفيذية جنبًا الى جنب من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.



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