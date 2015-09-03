الأمم المتحدة: العالم خذل اللاجئين الفارين من سوريا

انتقد تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة فى سوريا ما وصفه بـ "إخفاق العالم" فى حماية اللاجئين السوريين والذى أدى إلى تفاقم أزمة المهاجرين التى تواجهها القارة الأوروبية.

وحسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الخميس، حث رئيس لجنة التحقيق سيرجيو بينييرو المجتمع الدولى على التصرف "بإنسانية وتعاطف" مع اللاجئين من خلال تأسيس سبل قانونية لانتقال البشر.

وجاء فى التقرير الذى أعدته اللجنة أن ألفى سورى على الأقل لقوا حتفهم غرقا فى مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرا إلى أن الحرب السورية ماضية فى التصاعد دون أى بصيص أمل بتوقفها.

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