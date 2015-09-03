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مباحث المرافق تضبط عامل فنى إدارى أثناء تقاضيه رشوة بحى المقطم

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مباحث المرافق تضبط عامل فنى إدارى أثناء تقاضيه رشوة بحى المقطم مباحث المرافق تضبط عامل فنى إدارى أثناء تقاضيه رشوة بحى المقطم
تمكنت مباحث مرافق القاهرة من ضبط قضية فساد بحى المقطم ، حيث تم ضبط فنى إدارى بإدارة المحلات متلبسا أثناء تقاضيه رشوة من صاحب محل.

كان المدعو "س . ا" فنى إدارى بالمحلات ، قام بمساومة عمرو عادل صاحب محل جاليرى بشارع الأهرام بالمقطم بتسهيل إجراءات استخراج تراخيص مزاولة نشاط مقابل الحصول على رشوة ألف جنيه.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة وعضوية النقيب محمد الغرباوى ، صحة البلاغ بعد أن تم جمع المعلومات والتأكد منها وبتقنين الإجراءات وعرض محضر التحريات على النيابة العامة ، تم إصدار إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات وتصوير اللقاءات بينهم ، وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تسجيل اللقاء داخل محل المبلغ وتصويره متلبسا بتقاضيه رشوة ألف جنيه وتم ضبط المتهم عقب حصوله على الرشوة والمبلغ النقدى المتفق عليه.

وبمواجهه المتهم بما أسفر عنه واقعة التسجيل وواقعة الضبط اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مادية وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365