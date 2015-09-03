حسني عبد ربه: حجزت رقم 10 في الإسماعيلي لشيكابالا.. ولم أقصد الإساءة له

أكد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي أنه لم يقصد توجيه أي إساءة بتصريحاته بخصوص انضمام شيكابالا للدراويش مؤكدا أنه يرحب بانضمام الفهد الأسمر لصفوف فريقه في أي وقت.

وكان عبد ربه قد أشار إلى أن على الإسماعيلي عدم التدخل في صفقة شيكابالا واستعارته من الزمالك طالما أن بيته رفض ضمه.

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة TEN "لم أقصد الإساءة تماما لشيكابالا كل ما قلته هو ما حدث وقاله نادي الزمالك وكذلك المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وتحدثت فقط عن الأزمة".

وأضاف "بالعكس كقيمة فنية أنا أرحب بانضمام لشيكابالا لصفوف الإسماعيلي فهو إضافة كبيرة لنا والكل يعلم ذلك فالملعب كان يهتز بمجرد نزوله وسيعيد لنا الكرة الجميلة".

وأردف "أيضا كقائد للإسماعيلي كنت أوزع أرقام الفريق للموسم الجديد وحجزت رقم 10 لشيكابالا بعد علمي من ميدو أنه سينضم للدروايش".

وتابع "أعتذر لجماهير الزمالك لو فهموا كلامي بشكل خاطيء لكنني لم أقصد الإساءة تماما للاعب".