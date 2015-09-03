التشكيل - أحمد الشيخ أساسيا مع الأهلي ضد خيتافي

ساعات مرت أنهت أزمة أحمد الشيخ بشكل رسمي بعد قرار لجنة التظلمات بإلغاء العقوبة. وساعات قليلة قادمة ستشهد أول مشاركة للشيخ مع الأهلي.

الأهلي يواجه خيتافي في لقاء ودي مساء الخميس في إسبانيا.

وأعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق الذي شهد تواجد أحمد الشيخ لأول مرة مع الأهلي.

ويشارك الثنائي محمد ناجي جدو وعماد متعب في خط الهجوم. ويحرس أحمد عادل عبد المنعم شباك الأهلي.

ويلعب شريف حازم كقلب دفاع ثاني بجوار محمد نجيب مع أحمد فتحي كظهير أيمن وصبري رحيل كظهير أيسر.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: صبري رحيل - شريف حازم - محمد نجيب - أحمد فتحي.

الوسط: عبد الله السعيد - حسام غالي - حسام عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: جدو - متعب.