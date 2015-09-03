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بعد الهبوط الاضطراري.. طائرة بديلة للركاب لاستكمال رحلتهم إلى الرياض

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بعد الهبوط الاضطراري.. طائرة بديلة للركاب لاستكمال رحلتهم إلى الرياض بعد الهبوط الاضطراري.. طائرة بديلة للركاب لاستكمال رحلتهم إلى الرياض

 

ارشيفية

صرح مصدر مسؤل بمصر للطيران، انه من المقرر اقلاع طائرة فى ٩:١٥ متوجهة الى المدينة المنورة لنقل ركاب الطائرة التى اضطر قائدها للهبوط الاضطرارى فى مطار المدينة وهى فى طريقها الى الرياض،  بعد تعرضها لعيب فنى لاستكمال رحلتهم الي الرياض ، والعودة بالركاب المنتظرين بمطار الرياض لتأخر رحلتهم بعد هبوط الطائرة  فى المدينة المنورة ، واجراء فحص فنى على الطائرة المعطلة .

واضاف المصدر انه تم تجهيز الطائرة للاقلاع لاستكمال ركاب رحلة الرياض لرحلتهم ونقلهم من المدينة المنورة والعودة كذلك بركاب الرياض الى القاهرة بعد تأخر رحلتهم لهبوط الطائرة الاضطرارى فى مطار المدينة المنورة بعد اصابتها بالعطل الفني .

واشار المصدر الي ان الطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط الجوية ، اعطى تعليمات مشددة لمحطتى المدينة المنورة والرياض ، بالاعتذار عن تاخر رحلتهما لظروف قاهرية ، وتقديم وجبات  ومشروبات لهم لحين اقلاع الرحلتين .

 وكان قائد طائرة للطيران اضطر للهبوط الاضطراري بمطار المدينة المنورة اليوم الخميس اثناء رحلته  من برج العرب الى الرياض وعلى متنها ١٣٩  راكبا، بعد تعرض الطائرة لعطل فني مفاجىء يؤثر على سلامة الركاب والطائرة فى حالة استكمال الرحلة .

وقال  مصدر مسئول بمصرللطيران انه اثناء توجه رحلة مصر للطيران رقم 653 المتجهة من مطار برج العرب بالأسكندرية الي مطار الرياض بالسعودية وعلى متنها 139 راكبا وهى من طراز الايرباص 320/200  تعرضت الطائرة الى عطل فنى مفاجئ،  وعملا على  تحقيق السلامة للركاب والطائرة فقد تم اتخاذ القرار بالهبوط في مطار المدينة المنورة لمراجعة الحالة الفنية للطائرة وتم انزال  الركاب وجاري تسكينهم بالفندق لحين اصلاح العطل او ارسال طائرة بديلة .

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