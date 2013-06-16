المهندس جابر عبد السلام.. من محطة تنقية المياه إلى مقعد محافظ الفيوم

يقوم المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، بجمع أوراقه الآن، استعدادا لمغادرة الديوان العام لمحافظة الفيوم، وإخلاء منصبه للمحافظ الجديد، المهندس جابر عبد السلام عطية إبراهيم.

والمحافظ الجديد من مواليد محافظة الفيوم عام 1958، حاصل على بكالوريوس الهندسة الإلكترونية من جامعة المنوفية عام 1982، وعمل فى محطة تنقية المياه بالفيوم، ثم مديرا لقسم أجهزة القياس ونظم التحكم بالشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم.

وبعدها اتجه إلى العمل الحر فكان رئيسا لمجلس إدارة شركة أسيك الأمل للمقاولات بالسودان، ثم شركة أورتك للخدمات البترولية والهندسية بالسودان، ثم شركة أورتك جروب (القاهرة-الخرطوم- ليبيا).

وأشرف على تنفيذ العديد من المشروعات والمصانع الكبرى فى مجالات صناعة الأسمنت والألبان والأدوية والبترول والطاقة، ويشغل منصب رئيس الأمناء لمؤسسة نماء للبحوث والتطوير، وتردد أن المؤسسة تعمل على وضع خريطة معلوماتية متكاملة لمحافظة الفيوم تساعد على اتخاذ القرار وحل مشكلات المحافظة.