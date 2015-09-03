أخبار عاجلة

مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - وليد صلاح الدين: شكرا للزمالك

Google+ Print
بالفيديو - وليد صلاح الدين: شكرا للزمالك بالفيديو - وليد صلاح الدين: شكرا للزمالك

تقدم وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي بالشكر لنادي الزمالك بعد رفع عقوبة إيقاف لاعبه أحمد الشيخ المنضم حديثًا من المقاصة.

وقال وليد صلاح الدين: "شكرًا لنادي الزمالك الذي اتخذ قرارًا، أزال به تعصب وفتنة كبيرة بين جماهير الناديين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "رفع الإيقاف خبر جيد لأحمد الشيخ، لأنه من الصعب للغاية غيابه 4 شهور عن الملاعب".

وأوضح: "العقوبة كانت ستضع اللاعب في مأزق فني شديد خاصة في ظل الصفقات العديدة التي أبرمها النادي الأهلي".

وأتم عضو لجنة الكرة بالأهلي: "الأهلي تعرض لظلم شديد في هذا القرار، ومن حقه أيضًا استكمال الإجراءات التي يراها لمصلحته، حتى لو لجأ للمحكمة الرياضية الدولية".

شاهد تصريحات وليد صلاح الدين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية