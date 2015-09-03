وليد صلاح: التحكيم ساهم في خسارة الأهلي للدوري بنسبة 2%

رفض وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي تحميل التحكيم الجزء الأكبر من خسارة الفريق للقب الدوري هذا الموسم.

وقال وليد صلاح عبر قناة الحياة 2: "الأهلي تعرض لظلم تحكيمي مثل باقي الأندية، ولكن بنسبة أكبر هذا الموسم".

واستدرك: "ولكن غير مقتنع تمامًا بأن الأهلي على مدار تاريخه خسر بطولة بسبب التحكيم".

وتابع: "أعتقد أن الظلم التحكيمي الذي تعرض له الأهلي ساهم بنسبة 2% فقط من خسارة الدوري".

وواصل: "من الطبيعي أن يشكو الأهلي من الظلم التحكيمي، فالأخطاء في مباريات الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة تترك صدى كبير في وسائل الإعلام".

وأتم وليد صلاح الدين: "هناك عناصر أخرى أكثر تأثيرًا مثل تعيين مدير فني غير موفق، أو الخطأ في اختياره منذ البداية".

وكان الأهلي بدأ مشواره في الدوري مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي، ليحل مكانه فتحي مبروك.