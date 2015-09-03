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الأهلي: رحيل متعب؟ لجنة الكرة ترفض ذبح الكبار

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الأهلي: رحيل متعب؟ لجنة الكرة ترفض ذبح الكبار الأهلي: رحيل متعب؟ لجنة الكرة ترفض ذبح الكبار

أكد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالأهلي أنه كان هناك تمسك شديد ببقاء عماد متعب رغم التعاقد مع الثنائي الأجنبي جون أنطوي ومالك إيفونا.

وأوضح وليد صلاح: "اتفقنا خلال اجتماعات لجنة الكرة على عدم ذبح اللاعبين الكبار، والاستغناء عنهم قبل بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "متعب وغالي ومحمد نجيب وجدو وحسام عاشور، كلها عناصر أصحاب خبرات تمثل القوام الرئيسي للفريق".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "فرص متعب باقية في المشاركة بالمباريات، والدليل أن أنطوي تعرض للإصابة وفتح الباب لمشاركة لاعبين آخرين".

وواصل: "ولكن إصابة متعب في الموسم الماضي مع غياب عمرو جمال بسبب إصابته بالرباط الصليبي كانت تشكل أزمة كبيرة للجهاز الفني".

ويضم الأهلي حاليًا بين صفوفه 6 مهاجمين هم عمرو جمال ومتعب وجدو وأحمد عبد الظاهر إضافة للثنائي إيفونا وأنطوي.

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